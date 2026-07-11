Fenerbahçe, Pogon Szczecin'i 4-0 Yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Pogon Szczecin'i 4-0 Yendi

11.07.2026 22:46
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Fenerbahçe, Avusturya'da Pogon Szczecin'i 4-0 mağlup ederek hazırlık maçlarındaki ikinci galibiyetini aldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Polonya'nın Pogon Szczecin takımını 4-0 yendi.

Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Polonya'nın Pogon Szczecin takımı ile karşı karşıya geldi. Hofmann Personal Stadion'da oynanan maça; Mert Günok, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Anthony Musaba, Cengiz Ünder ve Anderson Talisca 11'i ile başlayan Fenerbahçe, ilk golü 8. dakikada buldu. Cengiz Ünder, ceza alanı sağ çaprazından sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 23. dakikada Musaba sahneye çıktı. Mimovic'in yerden içeriği çevirdiği topu ceza alanı içinde tamamlayan Musaba, skoru 2-0'a getirdi. İlerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertliler, soyunma odasına bu skorla gitti. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Fenerbahçe, golü de oyuna yeni giren isimlerden buldu. 48. dakikada Marco Asensio'nun savunma arkasına gönderdiği derinlemesine pasında Sidiki Cherif, meşin yuvarlığı ağlara gönderdi ve skor 3-0'a geldi. 52. dakikada savunma oyuncusunun pasında araya giren ve sağ çaprazdan şutunu çıkaran Sidiki Cherif, 4 dakika ikinci golünü attı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ikinci hazırlık maçını da kazanan sarı-lacivertli ekip, kamptaki üçüncü ve son hazırlık maçında ise 14 Temmuz Salı günü TSİ 20.30'da Avusturya ekibi LASK ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Avusturya, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Pogon Szczecin'i 4-0 Yendi - Son Dakika

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