Fenerbahçe Portekiz\'de Hazırlıklarını Sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, çalışmalarını bugün yaptığı anternmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.

Dün akşam UD Leiria ile oynanan hazırlık maçında 60 dakika ve üzeri oynayan oyuncular ise günü rejenerasyon ve aktif dinlenme ile geçirdi.

Sar-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL