Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'in transferi için görüşmelere başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'in transferi için görüşmelere başladı

28.07.2022 17:00
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'in transferi için görüşmelere başladı

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'in transferi için görüşmelere başladığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'in transferi için görüşmelere başladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olimpik Marsilya ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

28 yaşındaki sol ayaklı stoperin bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Olimpik Marsilya ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Olimpik Marsilya ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Fenerbahçe'den tezahürat açıklaması Fenerbahçe'den tezahürat açıklaması
Kaynak: AA

Olimpik Marsilya, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'in transferi için görüşmelere başladı - Son Dakika

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