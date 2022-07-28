Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'in transferi için görüşmelere başladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olimpik Marsilya ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Olimpik Marsilya ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Olimpik Marsilya, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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