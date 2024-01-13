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Fenerbahçe, Rade Krunic'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Rade Krunic'i kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bosna Hersekli futbolcu Rade Krunic'i kadrosuna kattı. Milan ile anlaşmaya varılan oyuncu, satın alma opsiyonuyla kiralık olarak takıma dahil oldu. Krunic'in sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Fenerbahçe, Rade Krunic\'i kadrosuna kattı
13.01.2024 - 19:49,  Güncelleme: 19:49
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Rade Krunic'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Bosna Hersekli futbolcuyla ve kulübü Milan'la anlaşmaya varıldığı ifade edilirken, oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katıldığı belirtildi.

Fenerbahçe, Krunic'in sağlık kontrolünden geçtiğini de duyurdu.

Açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun, kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği, sağlık kontrollerinin radyoloji ve kardiyak testlerinin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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