Fenerbahçe, Rade Krunic transferinde Milan'ın direnciyle karşılaşıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Rade Krunic transferinde Milan'ın direnciyle karşılaşıyor

Son Güncelleme: 15.08.2023 20:15

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Rade Krunic'in Milan'dan ayrılmak istediği ancak Milan'ın yüksek bonservis talebi nedeniyle transferin gerçekleşmediği belirtildi.

Transfrin bomba takımlarından Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Rade Krunic'in Milan'dan ayrılmak istediği belirtildi.

MİLAN İNAT EDİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Krunic için Milan'a 7 milyon euroluk yeni teklif yaptı. Milan ise bu teklifi değerlendirmeye almadan geri çevirdi. Milan, Krunic için 12-15 milyon euro arasında bir bonservis istiyor.

KRUNIC'LE ANLAŞMA SAĞLANDI

Habere göre; Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Rade Krunic'in Milan'dan ayrılmak istediğini kulübüne ilettiği aktarıldı. Sarı lacivertli takım, oyuncu ile 3, 3.5 milyon euro karşılığında el sıkıştı.

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