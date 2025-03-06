Fenerbahçe, Rangers'a 3-1 Yenildi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Rangers'a 3-1 Yenildi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a 3-1 kaybederek turu zora soktu. Çağlar sakatlalandı.

06.03.2025 23:16
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği İskoçya temsilcisi Rangers'a 3-1 yenilerek turu zora soktu.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, 6. dakikada Dessers'in golüyle öne geçti. Golün ardından üst üste rakip kalede tehlikeler oluşturan sarı-lacivertliler, 30. dakikada Alexander Djiku'nun golüyle beraberliği yakaladı.

Golün ardından ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 42. dakikada ani gelişen atakta Cerny'nin golüne engel olamadı ve soyunma odasına misafir takımın 2-1 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya tüm riskleri alarak başlayan ve beraberliği aradığı bölümde bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, 81. dakikada savunma arkasında bıraktığı boşlukta Cerny'nin golüyle şok yaşadı. Kalan bölümde farkı azaltmaya çalışan Fenerbahçe, gol bulmayı başaramadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

Çağlar sakatlanarak çıktı

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, maça devam edemedi.

Karşılaşmanın 14. dakikasında kendisini yere bırakan Çağlar, saha içinde tedavi edildi.

Oyuna devam edemeyen tecrübeli oyuncu, 16. dakikada yerini Alexander Djiku'ya bıraktı.

25 maç sonra kalesinde 3 gol gördü

Fenerbahçe, 25 resmi maçın ardından kalesinde 3 gol gördü.

Son dönemde savunmasıyla ön plana çıkan sarı-lacivertliler, son olarak yine UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar karşısında kalesinde 3 gole engel olamamıştı.

Rangers'ın 2 golü VAR'a takıldı

Rangers'ın skoru 3-1'e getiren 2 golü VAR müdahalesi sonucunda iptal edildi.

Maçın 51. ve 58. dakikalarında konuk ekip, Dessers ile topu 2 kez filelere gönderdi.

Mücadelenin hakemi 2 golde de orta noktayı gösterirken, VAR tarafından incelenen pozisyonlar ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Avrupa'da ilk kez evinde 3 gol yedi

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında ilk kez evinde 3 gole engel olamadı.

Bu sezon Avrupa'da evinde 2'si Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere 8. müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, 2-0 kaybettiği Athletic Bilbao maçı dışında rakiplerine en fazla 1 gol şansı vermişti.

Fenerbahçe, ilk kez kalesinde 3 golü Rangers karşısında gördü.

Rangers'a ilk kez kaybetti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştiği İskoçya temsilcisi Rangers'a ilk kez mağlup oldu.

Daha önce 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Rangers ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibiyle 23,5 yıl sonra yeniden karşı karşıya geldi.

Söz konusu sezon İskoçya'nın Glasgow kentinde 8 Ağustos 2001'de oynanan ilk maç golsüz beraberlikle tamamlanmış, 22 Ağustos 2001'de Kadıköy'deki rövanş karşılaşmasını Haim Revivo ve Serhat Akın'ın golleriyle sarı-lacivertliler 2-1 kazanarak "Devler Ligi"nde grup aşamasına yükselmişti.

Fenerbahçe, 3. kez karşılaştığı İskoç ekibine, ilk kez mağlup oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Rangers'a 3-1 Yenildi - Son Dakika

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