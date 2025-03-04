Fenerbahçe-Rangers Maçı İçin Hakem Atandı - Son Dakika
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Fenerbahçe-Rangers Maçı İçin Hakem Atandı

Fenerbahçe-Rangers Maçı İçin Hakem Atandı

Fenerbahçe, 6 Mart'ta Rangers ile oynayacağı maçı Alejandro Hernandez yönetecek.

04.03.2025 12:47
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'nin sahasında İskoçya ekibi Rangers ile oynayacağı müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, 6 Mart Perşembe günü saat 20.45'te İskoçya temsilcisi Rangers ile sahasında karşılaşacak. Bu zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Jose Luis Munuera olacak. Maçta VAR koltuğunda Cesar Soto Grado oturacak. AVAR'da ise Valentin Gomez görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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