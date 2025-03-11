Fenerbahçe Rangers Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe Rangers Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Rangers Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Rangers ile oynayacağı rövanş maçı için antrenmanlarına devam ediyor.

11.03.2025 17:57
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Fenerbahçe, İskoçya ekibi Rangers ile 13 Mart Perşembe günü Ibrox Stadyumu'nda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan takım, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Rangers maçının hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Rangers Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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