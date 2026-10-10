Fenerbahçe Rizespor deplasmanında 3-0 kazandı, İsmail Kartal oyuncularını tebrik etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, zor bir deplasmandan ve iyi kadroya sahip rakipten galibiyet aldıklarını ve mutlu olduklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "İstanbul'da hafta başından itibaren Çaykur Rizespor'u analiz ettik ve çalışmalarımızı buna göre gerçekleştirdik. Rizespor gerçekten iyi, genç ve dinamik bir takım. İç saha maçlarında zaman zaman stres yaşadıklarını tahmin ediyorduk. Maça iyi başladık ve golü de bulduk. Ancak Rizespor'un da etkili atakları oldu. Onlar da bize gol atabilirlerdi. Devre arasında oyuncularımıza ikinci yarıda nasıl oynamamız gerektiğini anlattık. Biraz daha ön sahada mücadele etmemiz gerektiğini söyledik. İyi başladık ve sonrasında yaptığımız hamlelerle istediğimiz skoru elde ettik. Rizespor'un da çok iyi ve net gol pozisyonları vardı. Sonuçta zor bir deplasmandan ve iyi bir kadroya sahip rakipten galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.