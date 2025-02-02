Fenerbahçe, Rizespor'u 3-2 Geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Rizespor'u 3-2 Geçti

Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta Rizespor'u 3-2 yenerek zirveye 3 puan farkla yaklaştı.

02.02.2025 22:17
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 geriye düştüğü ve rakibinin 9 kişi kaldığı müsabakada 3-2 yenen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya önde baskılı başlayan sarı-lacivertliler, ani ataklarda arkada pozisyonlar verdi. Konuk ekip ilk etkili atağında 6. dakikada Ali Sowe ile öne geçerken, 13. dakikada aynı oyuncunun 2. golüyle şok yaşadı. 2-0'ın ardından baskısı artıran Fenerbahçe, 45+6. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında 45+8. dakikada Edin Dzeko'nun penaltı vuruşundan kaydettiği golle farkı 1'e indirdi ve soyunma odasına misafir takımın 2-1 üstünlüğüyle gidildi.

Mücadelenin ikinci yarısının tamamını rakip yarı alanda oynayan Fenerbahçe, üst üste birçok fırsattan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerin 56 ve 76'ncı dakikalarda Edin Dzeko, 77. dakikada Oğuz Aydın ve 85. dakikada Anderson Talisca ile 4 topu direkten dönerken, maçın 78. dakikasında Çaykur Rizespor Rachid Ghezzal'ın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı. Rakibinin 9 kişi kalmasının hemen ardından sarı-lacivertliler 79. dakikada yine Edin Dzeko ile beraberliği yakaladı.

Baskısını sürdüren Fenerbahçe, 89. dakikada Youssef En-Nesyri ile 3-2 öne geçti ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 51'e taşıyan sarı-lacivertliler, bir maçı eksik Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Talisca ilk maçına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Çaykur Rizespor maçına yedek kulübesinde başlayan Brezilyalı futbolcu, 61. dakikada Levent Mercan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'nin golü VAR'dan döndü

Fenerbahçe'nin maçın 42. dakikasında attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Filip Kostic'in ortasında Milan Skriniar kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Hakem golü verirken, VAR'dan gelen uyarı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

En-Nesyri gollerini sürdürdü

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, gollerine devam etti.

Süper Lig'de son 7 maçında 10. golünü kaydeden Faslı golcü, bu süreçte kupada ve Avrupa'da da 1'er gol buldu.

Takımının son 10 resmi maçında 12. golüne ulaşan En-Nesyri, toplamda ise bu sezonki 18. golünü kaydetti.

Penaltı VAR'dan geldi

Fenerbahçe'nin ilk yarının son dakikalarında kazandığı penaltı vuruşu VAR kararıyla geldi.

Müsabakanın 45+3. dakikasındaki duran top pozisyonundan Milan Skriniar, ceza sahası içinde Olawoyin'in müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Burak Pakkan pozisyonu devam ettirirken, topun dışarı çıkmasıyla VAR hakemi pozisyonu izlemesi için çağırdı.

Monitörden pozisyonu inceleyen Pakkan, penaltı kararı verdi ve Olawoyin'i 2. sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

45+8. dakikada Edin Dzeko, penaltı vuruşunda topu filelerle buluşturdu.

Dzeko gollerini sürdürdü

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, bu sezon ligde 12. golünü kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 golü bulunan 38 yaşındaki oyuncu, bu sezon toplamda 18. golüne ulaştı.

En-Nesyri formayı çıkardı, cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri, cezalı duruma düştü.

Karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıkan Faslı santrfor, 89. dakikada takımını 3-2 öne geçiren golün ardından formasını çıkardı ve sarı kart gördü.

Youssef En-Nesyri, Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Rizespor'u 3-2 Geçti - Son Dakika

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