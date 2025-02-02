Fenerbahçe, Rizespor'u 3-2 Geçti

- Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Tadic'in ortasında ceza sahası içine hareketlenen En-Nesyri'nin kafayla kale alanına gönderdiği topu alan Dzeko'nun dönerek vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.
56. dakikada Dzeko'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
75. dakikada Szymanski'nin sol taraftan ceza sahası içine ortasında En-Nesyri'nin altı pas çizgisi üzerinden kafa vuruşunda kaleci Tarık topu kornere çeldi.
76. dakikada Dzeko'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.
77. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası içi sol çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanında kaldı.
78. dakikada oyun çıkmak için kenara hareketlenen Rachid Ghezzal, üst üste gördüğü sarı kartlarla kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
79. dakikada Szymasnki'nin sol taraftan ortasında ceza sahası içinde En-Nesyri'nin kafayla indirdiği topta Talisca gelişine vurdu. Kaleci Tarık'tan seken topu Dzeko tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2
85. dakikada Talisca'nın uzak mesafeden vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı gitti.
89. dakikada Tadic'in sol taraftan ortasında En-Nesyri, arka direkte kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2
90+8. dakikada Tadic'in pasında topu alan Dzeko'nun ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Burak Pakkan, VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Hakemler: Burak Pakkan, Kerem Ersoy, Samet Çiçek
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Diego Carlos (Cenk Tosun dk. 81), Milan Skriniar, Levent Mercan (Anderson Talisca dk. 61), Oğuz Aydın, Fred, Sofyan Amrabat (Dusan Tadic dk. 46), Filip Kostic (İrfan Can Kahveci dk. 72), Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Osayi Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Mithat Pala, Samet Akaydin, Attila Mocsi (Dal Varesanovic dk. 90+7), Casper Hojer (Ayberk Karapo dk. 88), Amir Hadziahmetovic (Muhamed Baljbasic dk. 83), Giannis Papanikolaou, Rachid Ghezzal, İbrahim Olawoyin, David Akintola (Emrecan Bulut dk. 90+7), Ali Sowe (Vaclav Jurecka dk. 87)
Yedekler: Ivo Grbic, Canberk Yurdakul, Efe Geçim, Habil Özbakır, Doğanay Avcı
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Ali Sowe (dk. 7 ve 13) (Çaykur Rizespor) Edin Dzeko (dk. 45+8 Pen. ve dk. 79) Youssef En-Nesyri (dk. 89) (Fenerbahçe)
Kırmızı kartlar: İbrahim Olawoyin (dk. 45+7), Rachid Ghezzal (dk. 78) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, En-Nesyri (Fenerbahçe) Attila Mocsi, Ali Sowe (Çaykur Rizespor)
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Rizespor'u 3-2 Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?