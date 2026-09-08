Fenerbahçe, Roma maçı hazırlıklarına İsmail Kartal yönetiminde devam ediyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Roma maçı hazırlıklarına İsmail Kartal yönetiminde devam ediyor

Fenerbahçe, Roma maçı hazırlıklarına İsmail Kartal yönetiminde devam ediyor
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Fenerbahçe, 10 Eylül Perşembe akşamı sahasında İtalyan Roma ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ilk maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınma ve pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalar yaptı.

FENERBAHÇE, 10 Eylül Perşembe akşamı Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde İtalyan ekibi Roma ile karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, Roma maçı hazırlıklarını 9 Eylül Çarşamba günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Roma maçı hazırlıklarına İsmail Kartal yönetiminde devam ediyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ümit Saydam ümit Saydam:
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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Roma maçı hazırlıklarına İsmail Kartal yönetiminde devam ediyor - Son Dakika
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