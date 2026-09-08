Fenerbahçe, Roma maçı hazırlıklarına İsmail Kartal yönetiminde devam ediyor

FENERBAHÇE, 10 Eylül Perşembe akşamı Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde İtalyan ekibi Roma ile karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, Roma maçı hazırlıklarını 9 Eylül Çarşamba günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.