Fenerbahçe Rövanşta Rangers ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe İskoçya'da Rangers ile 3-1'lik yenilginin rövanşında karşı karşıya geliyor. Son 16 turu rövanş maçı Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Karşılaşmayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

Bugüne kadar Rangers ile 3 kez karşılaşan Sarı Lacıvertliler, birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe'nin Ibrox Stadyumu'nda tur atlayabilmesi için normal sürede 3 farklı bir üstünlük elde etmesi gerekiyor.

Maçın uzatmalara gitmesi de olası senaryolar arasında.

Fenerbahçe'nin 90 dakika bitiminde elde edeceği iki farklı tüm galibiyetler maçı uzatmalara götürür.

Bir farklı mağlubiyet dahil tüm skorlar Rangers'ın tur atlamasına yetecek.

Maç öncesi son basın toplantısında Fenerbahçe çalıştırıcısı Jose Mourinho, "dezavantajlı" olduklarını kabul etti. Oyuncularına 'Yarın bu turu atlayacağız" değil "Çıkacağız ve buna bir şans vereceğiz" mesajı verdiğini aktardı.

Fenerbahçe Rangers karşısında Kadıköy'de aldığı yenilgi öncesi 18 maçtır mağlubiyet yüzü görmemişti.

Portekizli çalıştırıcı maç öncesi mesajlarında buna da değindi ve "Biliyoruz ki takımımız 18 maçtır iyi sonuçlar alan bir takım ve geçen haftaki maçta Rangers'a karşı oynayan takım biz değiliz aslında" dedi.

'Başıma her şey geldi'

"Rangers bizden daha iyi bir takım değil ve bence tur atlama şansımız var" diyen Mourinho şöyle devam etti:

"Avrupa'da neredeyse 200 maçım var ama dürüst olmak gerekirse kendi sahamda iki farkla kaybettiğimi hatırlamıyorum.

"Bu yüzden ikinci maça böyle çıkma deneyimim hiç olmadı. Ama kendi sahamda iki farkla kazanmışken, deplasmanda üç farkla kaybettim. Zayıf olan tarafken kazandım. Favoriyken, kaybettim. Başıma her şey geldi."

İskoç ekibinin 47 yaşındaki çalıştırıcısı Barry Ferguson da basın toplantısında kendilerini çok zor bir maçın beklediğini söyledi ve "Bir aptal olsaydım turu geçtik diye düşünürdüm" dedi.

Ibrox Stadyumu'na gelecek Rangerslılara da seslenen Ferguson, oyuncularının taraftarı ateşlemesini beklediğini kaydetti.

Rangers deplasmanında Avrupa kupalarındaki 286. sınavına çıkacak Fenerbahçe, 285 mücadelede 112 galibiyet, 61 beraberlik, 112 mağlubiyet alırken; attığı 389 gole karşın kalesinde 407 gol gördü.