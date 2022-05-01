Fenerbahçe Safiport - Nesibe Aydın: 73-71 - Son Dakika
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Fenerbahçe Safiport - Nesibe Aydın: 73-71

01.05.2022 18:41
Fenerbahçe Safiport - Nesibe Aydın: 73-71

Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final serisindeki ilk maçında Nesibe Aydın'ı 73-71 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final serisindeki ilk maçında Nesibe Aydın'ı 73-71 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısını 25-39 geride kapatan sarı-lacivertl ekipte Kayla McBride 22 sayı kaydederken, Alina Iagupova 14 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Konuk ekip Nesibe Aydın'da ise Alaina Coates 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Seride 2'nci karşılaşma, 3 Mayıs Salı günü saat 16.00'da Fenerbahçe Safiport'un ev sahipliğinde Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Safiport - Nesibe Aydın: 73-71
Fenerbahçe Safiport - Nesibe Aydın: 73-71
Fenerbahçe Safiport - Nesibe Aydın: 73-71
Fenerbahçe Safiport - Nesibe Aydın: 73-71
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Basketbol Süper Ligi, Fenerbahçe, Play Off, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Safiport - Nesibe Aydın: 73-71 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Safiport - Nesibe Aydın: 73-71 - Son Dakika
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