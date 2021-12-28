Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu! Hayalleri süsleyen dünyaca ünlü hoca sinyali verildi

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Löw ve Bilic cephesinden gelen olumsuz haberlerin ardından Jorge Jesus bombası ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin önceki yıllarda da gündemine gelen, taraftarın çok istediği Jorge Jesus'un Benfica'dan ayrıldığı konuşuluyor.

PORTEKİZ EKOLÜ

Başkan Ali Koç'un Portekiz-Alman ekolü fikri devam ediyor. A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Jorge Jesus'u gündemine aldı. Boşa çıkan hocanın bu kez Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu konuşuluyor.

"KURT HOCA"

Jesus, Benfica efsanesi olmasına rağmen Portekiz'de diğer dev takımların da hayalini kurduğu bir hoca. Fenerbahçeliler, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finaldeki Benfica maçından Jesus'u çok yakın tanıyor. Jesus hayali bu kez gerçekleşmeye çok yakın.