Fenerbahçe sahasında Göztepe\'ye 2-1 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 yenildi ve Galatasaray derbisinin ardından üst üste 2. kez mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı. Kanarya, Galatasaray derbisinin ardından ligde üst üste 2. yenilgisini aldı ve 16 puanda kalarak liderin 9 puan gerisine düştü.

Ligde 4. mağlubiyet

Fenerbahçe, Göztepe maçıyla birlikte ligde geride kalan 10 haftada 4 mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, ligde bu sezon daha önce Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Galatasaray'a yenilmişti.

Matteo Guendouzi, 2. golünü attı

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, müsabakanın 45+1. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Romelu Lukaku'nun sırtı dönük verdiği pasta ceza yayından bekletmeden vuruşunu yapan Guendouzi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. 27 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezonki gol sayısını 2'ye çıkardı. Matteo Guendouzi, ilk golünü 8-0'lik Eyüpspor karşısında kaydetmişti.

Kerem Aktürkoğlu'na tepki

Fenerbahçe'de mücadeleye 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, tribünler tarafından ıslıklandı. Aktürkoğlu, 56. dakikada sağ taraftan Semedo'nun ortasında kale önünden yaptığı kafa vuruşundan meşin yuvarlağın kaleyi bulmaması sonucu tepkiyle karşılaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu pozisyonun ardından Kerem'e her top gelişinde ıslıklarla tepki gösterdi.

Müsabakanın 71. dakikada ise 28 yaşındaki futbolcunun şutu direkten döndü ve taraftarlar bu kez alkış ve tezahüratlarla destek verdi. Ancak müsabakada Göztepe'nin 2-1 öne geçmesinin ardından 83. dakikada yerini Vedat Muriqi'ye bırakan Kerem Aktürkoğlu, ıslıklarla kenara geldi.

Mert Müldür 6 maç sonra forma giydi

Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür, Göztepe müsabakasıyla formasına kavuştu. Son olarak 14 Eylül'de Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada süre alan Müldür, sakatlığından dolayı ligde Eyüpspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Aston Villa ile Slavia Prag mücadelelerinde oynayamadı. 27 yaşındaki futbolcu, 65. dakikada Nelson Semedo'nun yerine oyuna dahil oldu.

'Yönetim istifa' sesleri yükseldi

Fenerbahçe - Göztepe maçının son dakikalarında taraftarlar, yönetime de tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, 2-1 geriye düştükten sonra 'Yönetim istifa' derken, futbolcular aleyhinde de tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan tribünler stadın Kadıköy'den, Maltepe'ye taşınma gündemiyle ilgili de tavrını ortaya koydu. Fenerbahçeli taraftarlar, stadın Kadıköy'de kalması yönünde tezahüratlar yaptı.