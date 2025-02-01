Fenerbahçe, Şampiyonlar Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

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Fenerbahçe İstanbul Jet Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı, Fransız ekibi CS Meaux'u 76-72 yenerek Şampiyonlar Kupası grup maçlarında 4'te 4 yaptı ve çeyrek finale yükseldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre İtalya'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden sarı-lacivertliler, ev sahibi ülkeden Deco Amicacci Abruzzo, İspanyol temsilcisi Bidaideak Bilbao ve Alman ekibi BG-Baskets Hamburg'un ardından C Grubu'ndaki dördüncü maçında Fransız takımı CS Meaux ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısını CS Meaux 37-34 önde tamamladı. Fenerbahçe, ikinci yarıdaki oyunuyla mücadeleyi 76-72 kazandı.

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu Avrupa'nın (IWBF Europe) düzenlediği çeyrek final etabı 6-9 Mart tarihlerinde Almanya ve İspanya'da gerçekleştirilecek.

İki ayrı grupta düzenlenecek organizasyonda ilk iki sırayı alan takımlar 1-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazanacak.