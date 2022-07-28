Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var

Fenerbahçe ile özdeşleşmiş eski futbolcu Serhat Akın maçın ardından isyan etti. Yaptığı paylaşımlara çok sayıda yorum yapıldı.

"HAKKI BU DEĞİLDİ"

Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu, "Bu Fenerbahçe bu sene çok can yakar" diyerek yorumlayan Serhat Akın, ilk yarının ardından, İlk yarının hakkı bu skor değildi bence" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜ VAR"

Ukrayna temsilcisinin ilk golünden sonra çileden çıkan Serhat Akın, " Kadıköy'de büyü var bunun başka açıklaması yok bu nasıl maç kafayı yiyeceğim!!!!!!" paylaşımını yaptı.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Slovacko ile eşleşen Fenerbahçe, ilk maçını 4 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda, rövanş maçını ise 11 Ağustos'ta Miroslava Valenty Stadı'nda oynayacak. Fenerbahçe rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak için play-off oynayacak.