Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var

28.07.2022 15:58

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş mücadelesinde Dinamo Kiev'e uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup olup elendiği mücadeleyi yorumlayan Serhat Akın, "Kadıköy'de büyü var" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe ile özdeşleşmiş eski futbolcu Serhat Akın maçın ardından isyan etti. Yaptığı paylaşımlara çok sayıda yorum yapıldı.

"HAKKI BU DEĞİLDİ"

Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu, "Bu Fenerbahçe bu sene çok can yakar" diyerek yorumlayan Serhat Akın, ilk yarının ardından, İlk yarının hakkı bu skor değildi bence" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜ VAR"

Ukrayna temsilcisinin ilk golünden sonra çileden çıkan Serhat Akın, " Kadıköy'de büyü var bunun başka açıklaması yok bu nasıl maç kafayı yiyeceğim!!!!!!" paylaşımını yaptı.

Eski futbolcu Serhat Akın'ın Dinamo Kiev yenilgisi sonrası sözleri olay yarattı: Büyü var

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Slovacko ile eşleşen Fenerbahçe, ilk maçını 4 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda, rövanş maçını ise 11 Ağustos'ta Miroslava Valenty Stadı'nda oynayacak. Fenerbahçe rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak için play-off oynayacak.

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Serhat Akın, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var - Son Dakika
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