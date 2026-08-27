Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde - Son Dakika
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde

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İsmail Kartal, Lyon'u eleyerek prestij ve ekonomik katkı sağladıklarını açıkladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselmelerinin ardından, "Kulübümüze hem prestij hem de ciddi bir ekonomik katkı sağladık" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u mağlup ederek lig aşamasına kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Elde edilen başarının camiaya hayırlı olmasını dileyen tecrübeli teknik adam, "Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Kulübümüze hem prestij hem de ekonomik olarak bayağı bir katkı sağlayacak. Tüm camiamıza hayırlı olsun" dedi.

"Sakinliğimi oyuncularıma yansıtmaya çalıştım"

Maç öncesindeki ve esnasındaki sakin tutumuyla ilgili soruya yanıt veren Kartal, "Benim rahatlığım ekibime ve oyuncularıma güvenmemden geliyor. Oyuncularımla aramızda çok iyi bir bağ kurduk. Dünyada pozitif futbol oynayan büyük takımların antrenman teknikleriyle takımı çalıştırıyorum. Oyuncularım da bu kaliteyi ve niyetimizi görüyor. Bu sakinliğimi onlara yansıtarak panik yapmadan kendi oyunlarını oynamalarını istedim. Kenarda rahat davranarak bu enerjiyi sahaya verdiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Eleştiriler itibarsızlaştırmaya dönüşmemeli"

Kendisine ve ekibine yönelik eleştirilere de değinen deneyimli çalıştırıcı, "Objektif eleştiriye her zaman açığız ancak linç edilerek, itibarsızlaştırılarak ve yalan yanlış haberlerle yapılmasına karşıyım. 'Fenerbahçeliyim' diyenlerin destek vermesi gerekir. Gerçekten Fenerbahçeli olan kulübüne, hocasına, başkanına ve futbolcusuna sahip çıkar. Yakında kimin gerçek Fenerbahçeli olduğunu, kimin olmadığını isim isim açıklayacağım" açıklamasında bulundu.

"Soyunma odasında büyük bir sevinç vardı"

Karşılaşmanın ardından soyunma odasındaki atmosferi aktaran Kartal, "Soyunma odasında çok büyük bir mutluluk vardı. Oyuncularım şampiyon olmuş gibi sevindiler ancak ben kendilerini uyardım. Daha yolun başındayız. Bu maç bitti, önümüzde çok önemli bir lig maçı var. Oyuncularımı en iyi şekilde hazırlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde - Son Dakika

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