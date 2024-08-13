Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fenerbahçe, Lille ile berabere kalarak turnuvaya veda etti.

13.08.2024 23:46
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- UEFA Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe: 1 - Lille: 1 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

İSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fenerbahçe, normal süresi 1-0 biten mücadelede sahasında Fransız ekibi Lille ile uzatmalarda 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Dzeko'nun pasında ceza yayı solunda topla buluşan İsmail Yüksek'in şutunda kaleci Chevalier topun sahibi oldu.

65. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Cabella pasını Meunier'e aktardı. Meunier'nin ceza sahası içi sağ tarafında son çizgiden içeriye çevirdiği topa kale önünde Jonathan David'in dokunuşunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı.

83. dakikada sol taraftan Dzeko'nun ceza yayına attığı pasta Osayi-Samuel'in bekletmeden şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

90. dakikada sağ taraftan Cenk Tosun'un ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top Djiku'nun önüne düştü. Djiku'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda kaleci Chevalier, meşin yuvarlağı doksandan çıkardı.

90+1. dakikada sol taraftan Oosterwolde'nin uzun taç atışında top önce Meunier'nin kafasından arkaya sekip Diakite'nin ters dokunuşuyla ağlara gitti. 1-0

105. dakikada sağ taraftan İrfan Can'ın ön direğe kullandığı köşe vuruşuna yükselen Oosterwolde'nin arka direğe yaptığı kafa vuruşunda kaleci Chevalier meşin yuvarlağı kurtardı.

109. dakikada orta alanda geçen hava topu mücadelesinde Mandi'nin İrfan Can Kahveci'nin kafasına teması sonrasında direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

113. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Jonathan David'in şutunda top Oosterwolde'den sekti. Maçın hakemi Jose Maria Sanchez VAR uyarısı sonrası monitöre giderek yaptığı inceleme neticesinde penaltı noktasını gösterdi.

118. dakikada penaltıda topun başına geçen Jonathan David meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

120. dakikada ceza sahası içinde En-Nesyri'nin kafayla arkaya aşırdığı topa Cenk Tosun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Hakemler: Jose Maria Sanchez, Inigo Prieto, Juan Lopez Mir

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür (Bright Osayi-Samuel dk. 62), Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde (Oğuz Aydın dk. 119), İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş (Youssef En-Nesyri dk. 62), Dusan Tadic (Cenk Tosun dk. 85), Allan Saint-Maximin (İrfan Can Kahveci dk. 75), Edin Dzeko (Bartuğ Elmaz dk. 91)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Miha Zajc, Rade Krunic, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Lille: Lucas Chevalier, Thomas Meunier (Ousmane Toure dk. 106), Alexsandro, Bafode Diakite, Gabriel Gudmundsson (Ismaily dk. 106), Tiago Santos (Aissa Mandi dk. 81), Angel Gomes (Ngel'Ayel Mukau dk. 82), Benjamin Andre, Remy Cabella (Edon Zhegrova dk. 69), Hakon Amar Haraldsson (Osame Sahraoui dk. 98), Jonathan David

Yedekler: Vito Mannone, Lisandru Olmeta, Andrej Ilic, Mohamed Bayo, Ethan Mbappe, Vincent Burlet

Teknik Direktör: Bruno Genesio

Goller: Bafode Diakite (dk. 90+1 k.k) (Fenerbahçe), Jonathan David (dk. 118 pen.) (Lille)

Kırmızı kart: Aissa Mandi (dk.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti - Son Dakika

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