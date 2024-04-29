Fenerbahçe, 10 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, 10 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor

Fenerbahçe, 10 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını koruyarak 10 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor. Sezon boyunca birçok rekora imza atan Fenerbahçe, son 4 haftada puan farkını azaltıp şampiyonluğu kazanmayı hedefliyor. Başkan Ali Koç, futbol branşında da şampiyonlukla ayrılmak istiyor.

29.04.2024 13:44  Güncelleme: 14:01
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Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, birçok rekora imza attığı sezonu mutlu sonla tamamlayıp, şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında lider Galatasaray ile arasındaki 4 puanlık farkı koruyan Fenerbahçe, 10 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor. Ligde son 4 haftaya girilirken sarı-lacivertlilerin ezeli rakibine karşı büyük bir dezavantajı bulunuyor. Önümüzdeki hafta Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, son kez İstanbul dışına çıkacak. Sonraki süreçte Kadıköy'de iki maçı kalan Kanarya'nın, tek deplasmanı Galatasaray müsabakası olacak.

Rekorlar ve ilklerin sezonu

Fenerbahçe, sezon içerisinde birçok rekora ve ilklere de imza attı. UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı ilk 19 maçı kazanan sarı-lacivertliler, ligde de kendisine ait olan 'en iyi sezon başlangıcı' rekorunu 10 maça çıkardı. Fenerbahçe teknik direktörlüğü görevinde 3. dönemini yaşayan İsmail Kartal, son 31 dış saha maçında 24 galibiyet, 7 beraberlik alarak, mağlubiyet yaşamadı.

Bu sezon deplasmanda 17 maça çıkan sarı-lacivertliler, yenilgi yüzü görmezken, 15 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve rakip filelere 39 gol gönderdi. Öte yandan Fatih Karagümrük müsabakasıyla birlikte 'bir sezonda dış sahada üst üste 10 galibiyet' alan ilk takım oldu. Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda topladığı 47 puanla da 2020-2021 sezonundaki rekorunu egale etti.

Ali Koç, şampiyonlukla bırakmak istiyor

2018 yılında başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, 6. sezonunu yaşadığı futbolda lig şampiyonluğu yaşamadı. Bu süreçte sarı-lacivertliler, iki kez 2.'lik, birer kez de 3, 6, ve 7. olarak sezonu tamamladı. Son yıllarda birçok branşta ulusal ve uluslararası şampiyonluklar alan Fenerbahçe, futbolda da sezonu lig şampiyonluğu ile taçlandırmanın hesaplarını yapıyor. 2023-2024 sezonunda ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya şampiyonluk yarışı içerisinde olan Fenerbahçe, son 4 haftada puan farkını azaltıp ipi göğüslemek istiyor. Sezon sonunda başkanlık görevini bırakacağını söyleyen Ali Koç, önümüzdeki dönemde yapılacak seçimde aday olup olmayacağıyla alakalı net kararını henüz açıklamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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