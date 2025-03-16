Fenerbahçe, Samsunspor ile Berabere Kaldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de karşılaştığı Samsunspor ile golsüz berabere kalırken, bu sezonki 5. beraberliğini aldı. Sarı-lacivertliler milli maç arasına puan kaybıyla girdi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile karşılaştı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Rangers ile 120 dakika oynayan sarı-lacivertliler, tek antrenmanla kırmızı-beyazlılara karşı sahada yer alırken, müsabakanın ilk yarısı temposuz geçildi. Teknik heyetin 2. yarıda hücuma yaptığı takviyeler sonrası pozisyonlara da giren Fenerbahçe, golü bulamadı ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler bu beraberliği sonrası puanını 62'ye yükseltirken, maç eksiğiyle birlikte lider Galatasaray ile olan puan farkı 9'e indirdi.

Fenerbahçe, milli maç arası sonrası Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Son 3 maçta kalesini gole kapattı

Ligin en az gol (23) yiyen takımı olan Fenerbahçe, Karadeniz ekibine karşı da kalesini gole kapattı. Galatasaray ve Antalyaspor müsabakalarında kaleyi İrfan Can Eğribayat korurken, Samsunspor'a karşı Dominik Livakovic görev yaptı. Kanarya, bu süreçteki 3 maçta da kalesinde gol görmedi.

Fenerbahçe, bu sezon 12. kez rakiplerine karşı kalesini gole kapattı. - İSTANBUL