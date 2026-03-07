Fenerbahçe, Samsunspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe, Samsunspor ile Karşılaşıyor

07.03.2026 09:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, yarın Samsunspor ile ligdeki 25. haftasında karşılaşacak. 5 eksik oyuncusu var.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Samsunspor ile sahasında mücadele edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Candaş Elbil ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligdeki 24 mücadelede 15 galibiyet, 9 beraberlikle 54 puan toplayan Fenerbahçe, ikinci sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertliler son 2 maçında Kasımpaşa ve Antalyaspor ile berabere kaldı. 53 gol atıp kalesinde 23 gol gören Fenerbahçe, ligde namağlup tek takım konumunda yer alıyor.

5 eksik

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesinde 5 eksik var.

Sakatlıkları bulunan Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, yarınki müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

6 oyuncu sınırda

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesinde 6 oyuncu sarı kart sınırında.

Semedo'nun yanı sıra Archie Brown, Anthony Musaba, Ederson, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu, yarın kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Fatih Karagümrük müsabakasında forma giyemeyecek.

Tedesco kulübeye dönüyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, 2 maç sonra takımın başında sahaya çıkacak.

Geçirdiği ağır enfeksiyon sebebiyle ligde oynanan Antalyaspor ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK maçlarında takımını yalnız bırakan İtalyan teknik adam, Samsunspor mücadelesinde kulübedeki yerini alabilecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Samsunspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Samsunspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reddetmesi zor Dünya devinden Osimhen’e kanca Reddetmesi zor! Dünya devinden Osimhen'e kanca
Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam İşte yeni fiyatlar Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam! İşte yeni fiyatlar
CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool’u eleyecek CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool'u eleyecek
Ece Seçkin de dahil oldu Demet Akalın’a sert sözlerle yüklenen Burcu Güneş’e tepki geldi Ece Seçkin de dahil oldu! Demet Akalın'a sert sözlerle yüklenen Burcu Güneş'e tepki geldi
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Oynamadan 3 puan kazanacaklar Oynamadan 3 puan kazanacaklar

09:37
Suudi Arabistan’dan İran’a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun
Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun
09:18
ABD’nin “dev gücü“ yola çıktı, İran meydan okudu
ABD'nin "dev gücü" yola çıktı, İran meydan okudu
09:08
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı
İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
08:53
Türkiye’den savaşa ve afete hazırlık MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
08:36
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
08:21
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 10:07:58. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Samsunspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.