Fenerbahçe, Samsunspor ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Samsunspor ile sahasında mücadele edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Candaş Elbil ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligdeki 24 mücadelede 15 galibiyet, 9 beraberlikle 54 puan toplayan Fenerbahçe, ikinci sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertliler son 2 maçında Kasımpaşa ve Antalyaspor ile berabere kaldı. 53 gol atıp kalesinde 23 gol gören Fenerbahçe, ligde namağlup tek takım konumunda yer alıyor.

5 eksik

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesinde 5 eksik var.

Sakatlıkları bulunan Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, yarınki müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

6 oyuncu sınırda

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesinde 6 oyuncu sarı kart sınırında.

Semedo'nun yanı sıra Archie Brown, Anthony Musaba, Ederson, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu, yarın kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Fatih Karagümrük müsabakasında forma giyemeyecek.

Tedesco kulübeye dönüyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, 2 maç sonra takımın başında sahaya çıkacak.

Geçirdiği ağır enfeksiyon sebebiyle ligde oynanan Antalyaspor ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK maçlarında takımını yalnız bırakan İtalyan teknik adam, Samsunspor mücadelesinde kulübedeki yerini alabilecek.