Fenerbahçe, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Spor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde mill oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL