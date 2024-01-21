Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor maçına 8 değişiklikle çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynanan Adanaspor maçı 11'ine göre Samsunspor karşısına 8 değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u konuk ediyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Adanaspor maçında gittiği rotasyon sonrası lig maçında 8 değişiklikle çıktı. Kupa maçının 11'inde de yer alan Bonucci, Oosterwolde ve Mert Müldür bugün 11'de başladı.

Sarı-lacivertlilerde 7 eksik

Fenerbahçe'nin defans oyuncuları Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle ülkelerinin kadrolarında yer alıyor. Sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Miha Zajc ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Luan Peres de kadroda bulunmuyor. Ryan Kent ise teknik ekip kararıyla karşılaşmada yer almadı.

İsmail Kartal, Samsunspor karşısına; Dominik Livakovic, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko 11'i ile çıktı.

İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Lincoln, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Emre Mor, Joshua King, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi ise yedek bekledi.

Isınmada nostalji çubuklu forma

Sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya, 1918-1923 yıllarında giydiği ve o dönemden esinlenerek tasarlanan formalarla çıktı. Formalar, 16 Şubat'ta vizyona girecek olan ve Milli Mücadelenin anlatıldığı Zaferin Rengi filmine de dikkat çekmek için giyildi. Ayrıca stat ekranlarında da filmin fragmanı oynatıldı.

Kadıköy'de 2. gündüz maçı

Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de 2. kez gündüz maçına çıktı. İlk olarak ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maç gündüz oynanırken, ev sahibi sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sezon iç sahada dolu tribünlere oynayan Fenerbahçe'de taraftarlar bugün de soğuk havaya rağmen tribünleri doldurdu. Taraftarlar, tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.

Samsunspor sahaya siyah pankartla çıktı

Fenerbahçe - Samsunspor maçında, 1989 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden teknik ekip ve futbolcuları unutulmadı. Karşılaşma öncesinde Samsunspor sahaya siyah pankartla çıkarken taraftarlar da tribünde siyah kartonlar açtı. Ülker Stadyumu'ndaki led panolarda da '20 Ocak 1989 hayatını kaybeden Samsunspor kafilesini saygıyla anıyoruz' yazısı yer alırken, mücadele öncesinde saygı duruşunda bulunuldu. - İSTANBUL