 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor maçına 8 değişiklikle çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor maçına 8 değişiklikle çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynanan Adanaspor maçı 11'ine göre Samsunspor karşısına 8 değişiklikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde 7 eksik bulunuyor. Fenerbahçe, maça nostaljik formalarla çıktı ve Kadıköy'de ikinci gündüz maçını oynadı. Samsunspor ise 1989 yılında hayatını kaybeden teknik ekip ve futbolcuları anmak için siyah pankartla sahaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor maçına 8 değişiklikle çıktı
21.01.2024 - 16:20,
Abone Ol

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynanan Adanaspor maçı 11'ine göre Samsunspor karşısına 8 değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u konuk ediyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Adanaspor maçında gittiği rotasyon sonrası lig maçında 8 değişiklikle çıktı. Kupa maçının 11'inde de yer alan Bonucci, Oosterwolde ve Mert Müldür bugün 11'de başladı.

Sarı-lacivertlilerde 7 eksik

Fenerbahçe'nin defans oyuncuları Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle ülkelerinin kadrolarında yer alıyor. Sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Miha Zajc ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Luan Peres de kadroda bulunmuyor. Ryan Kent ise teknik ekip kararıyla karşılaşmada yer almadı.

İsmail Kartal, Samsunspor karşısına; Dominik Livakovic, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko 11'i ile çıktı.

İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Lincoln, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Emre Mor, Joshua King, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi ise yedek bekledi.

Isınmada nostalji çubuklu forma

Sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya, 1918-1923 yıllarında giydiği ve o dönemden esinlenerek tasarlanan formalarla çıktı. Formalar, 16 Şubat'ta vizyona girecek olan ve Milli Mücadelenin anlatıldığı Zaferin Rengi filmine de dikkat çekmek için giyildi. Ayrıca stat ekranlarında da filmin fragmanı oynatıldı.

Kadıköy'de 2. gündüz maçı

Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de 2. kez gündüz maçına çıktı. İlk olarak ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maç gündüz oynanırken, ev sahibi sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sezon iç sahada dolu tribünlere oynayan Fenerbahçe'de taraftarlar bugün de soğuk havaya rağmen tribünleri doldurdu. Taraftarlar, tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.

Samsunspor sahaya siyah pankartla çıktı

Fenerbahçe - Samsunspor maçında, 1989 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden teknik ekip ve futbolcuları unutulmadı. Karşılaşma öncesinde Samsunspor sahaya siyah pankartla çıkarken taraftarlar da tribünde siyah kartonlar açtı. Ülker Stadyumu'ndaki led panolarda da '20 Ocak 1989 hayatını kaybeden Samsunspor kafilesini saygıyla anıyoruz' yazısı yer alırken, mücadele öncesinde saygı duruşunda bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Samsunspor, Adanaspor, Teknik Direktör, Milli Takım, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor maçına 8 değişiklikle çıktı - Son Dakika


09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı

Son Dakika
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51 İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:51:23. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor maçına 8 değişiklikle çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement