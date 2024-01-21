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Fenerbahçe - Samsunspor maçının VAR'ı Onur Özütoprak - Son Dakika
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Fenerbahçe - Samsunspor maçının VAR'ı Onur Özütoprak

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu. Müsabakada Bahattin Şimşek düdük çalarken, Onur Özütoprak ise VAR koltuğunda yer alacak.

Fenerbahçe - Samsunspor maçının VAR\'ı Onur Özütoprak
21.01.2024 - 12:26,
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 16.00'da Samsunspor'u konuk edecek. Mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4. hakemi Oğuzhan Çakır olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. Özütoprak'a AVAR'da Mustafa İlker Coşkun ve Abdullah Bora Özkara eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Fenerbahçe - Samsunspor maçının VAR'ı Onur Özütoprak - Son Dakika
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