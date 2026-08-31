Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 Geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 Geçti

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Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 ile geçerek 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Samsunspor'u 2-0'la geçen Fenerbahçe, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi moral kazandı. Sarı-lacivertliler, 9 gün içerisinde 3 galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Vedat Muriqi ile Oğuz Aydın kaydetti. İsmail Kartal'ın öğrencileri ligde 6 puana ulaştı.

Ligde geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Konyaspor'u 4-2 yenerek ilk galibiyetini elde eden Fenerbahçe, hafta içi ise Fransa'da UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon karşısına çıktı. Kanarya, 2-1'lik skorla eşleşmede üstün olarak Devler Ligi bileti aldı. Fenerbahçe, bu maçtan 4 gün sonra Samsun'da lig maçına çıkarken rakibini 2-0 yenerek 3 maçlık galibiyet serisi elde etti.

Vedat Muriqi, seriye bağladı

Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, formunu yükseltti. Ligin ilk maçında Ankara'da sonradan süre alan Vedat, ilk golünü Konyaspor filelerine bıraktı. Lyon deplasmanında da takımı adına 1 gol atan deneyimli futbolcu, Samsun'da da gol sevinci yaşadı. Vedat Muriqi, son 3 maçta da gole imza atarken alınan 3 galibiyette de doğrudan katkı sağladı.

Fenerbahçe, 9 maçtır Samsun'a kaybetmiyor

Fenerbahçe, Samsun'da 2 sezon sonra galibiyete uzanırken, Karadeniz ekibinin 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2023-2024 sezonundan itibaren oynadığı 4 lig maçında 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Kanarya, rakibine karşı son 9 maçta mağlubiyet yaşamadı. Söz konusu süreçte 7'si lig, birer de Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere oynanan maçlarda sarı-lacivertliler 5 galibiyet alırken, 4 maç berabere sonuçlandı. 2026 yılında yapılan 3 maçta da kazanan Fenerbahçe oldu.

Kaynak: İHA

Samsunspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 Geçti - Son Dakika

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