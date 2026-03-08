Fenerbahçe, Samsunspor\'u 3-2 Yenerek Galibiyet Aldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u 3-2 yendi ve 4 maçtır berabere kaldığı rakibini mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile karşılaşırken mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler ile kırmızı-beyazlıların ligde karşılaştığı son 4 maç berabere tamamlanmıştı. Fenerbahçe, bugün aldığı galibiyetle rekabetteki eşitliği bozdu.

İki ekip 6 Ocak tarihinde Turkcell Süper Kupa yarı finalinde oynarken, Fenerbahçe 2-0 kazanarak finale yükselmişti. - İSTANBUL