Fenerbahçe, Serdar Dursun'u kiraladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Serdar Dursun'u kiraladı

Fenerbahçe, Serdar Dursun\'u kiraladı

Fenerbahçe, sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan eski futbolcusu Serdar Dursun'u sezon sonuna kadar kiraladı. Dursun'a 'Yeniden hoş geldin' diyen sarı-lacivertli kulüp, şampiyonluk diledi.

09.02.2024 14:17
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Fenerbahçe, sezon başında VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olan eski futbolcusu Serdar Dursun'u kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen futbol A takımımızda, Serdar Dursun'un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda kulübü Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Dursun'a, 'Yeniden hoş geldin.' diyor, çubuklu formamız ile şampiyonluk diliyoruz." denildi.

Serdar Dursun, sezon başında Fenerbahçe formasıyla UEFA Konferans Ligi'nde bir maçta görev aldıktan sonra transfer olduğu Fatih Karagümrük'te 24 resmi karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-lacivertli formayı 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında terleten 32 yaşındaki santrfor, 64 resmi müsabakada 19 kez gol sevinci yaşamıştı.

Kaynak: AA

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