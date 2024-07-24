Fenerbahçe, Sevilla\'dan Youssef En-Nesyri ile transfer görüşmelerine başladı

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Fenerbahçe, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen santrfor Youssef En-Nesyri ile trasfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertli kulübün KAP'a bildirdiği yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer verildi.

Faslı golcünün bugün saat 15.00 gibi İstanbul'a gelmesi bekleniyor.