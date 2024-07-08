Fenerbahçe Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, sezon hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci idmanında çabukluk, koordinasyon, taktik ve bireysel çalışmalar yapıldığı bildirildi.
Babasının vefatı nedeniyle izinli olan kaleci İrfan Can Eğribayat, günün ikinci çalışmasında yer aldı.
Fenerbahçe, sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.
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