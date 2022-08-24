Fenerbahçe, sezona bomba gibi giren Valencia'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti

Süper Lig'in ilk 3 haftasında, çıktığı her maçta rakip filelere 2'şer gol atan Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia'nın 4 ana faktör dikkat çekiyor.



Spor Arena'da yer alan habere göre, 32 yaşındaki forvetin kariyerinde ikinci baharını yaşamasındaki en önemli etken, teknik direktör Jorge Jesus'un sezon başında kendisiyle yaptığı özel görüşme... Geçen sezon İsmail Kartal'la yıldızı barışmayan ve son 6 maçta 26 dakikanın üzerinde forma şansı bulamayan Valencia, Jesus'un, "Sana güveniyorum" sözüyle bambaşka bir havaya girdi.

JESUS, KIEV MAÇINDA KAÇIRDIĞI PENALTI SONRASI ARKASINDA DURDU

Jesus'un Dinamo Kiev karşısında kaçırdığı penaltıdan sonra kendisine sahip çıkıp Slovacko maçında kaptanlık vermesi Valencia'nın özgüvenini daha da artırdı. Kaptanlığını yaptığı Ekvador Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'na katılacak olması Valencia'nın form grafiğini doruğa çıkaran bir başka unsur. Grup maçlarında Hollanda, Katar ve Senegal'e karşı mücadele edecek olan Valencia, belki de kariyerindeki son Dünya Kupası'nda iyi performans göstererek tarihte iz bırakmayı hedefliyor.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDİLECEK

Enner Valencia'nın başarısındaki diğer faktör de eşi Sharon Escobar ve 4 çocuğuyla İstanbul'da yakaladıkları mutluluk. Gerek kendisi gerekse eşi, her fırsatta tarihi ve turistik yerlerini gezdikleri kenti çok seviyor. Fenerbahçe yönetiminin kendisiyle 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başlaması da Enner Valencia'nın motivasyonunu artırdı.