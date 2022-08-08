Fenerbahçe sezonu Ümraniyespor karşısında açıyor! İşte muhtemel 11'ler... - Son Dakika
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Fenerbahçe sezonu Ümraniyespor karşısında açıyor! İşte muhtemel 11'ler...

08.08.2022 09:28
Fenerbahçe sezonu Ümraniyespor karşısında açıyor! İşte muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak. Kadıköy'de oynanacak maç 21.45'te başlayacak.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu ilk maçında bugün ligin yeni takımlarından Ümraniyespor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

FENER MORALLİ

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Çekya temsilcisi Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin attığı gollerle 3-0 mağlup etmişti.

5 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de bireysel çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ile sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Nazım Sangare ve Joao Pedro karşılaşmada görev alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Henrique, Szalai, Ferdi, Willian Arao, Emre Mor, Zajc, Lincoln, Valencia, Rossi

Ümraniyespor: Serkan, Mert, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Geraldo, Avonou, Mrsic, Del Valle, Onur

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Son Dakika Spor Fenerbahçe sezonu Ümraniyespor karşısında açıyor! İşte muhtemel 11'ler... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe sezonu Ümraniyespor karşısında açıyor! İşte muhtemel 11'ler... - Son Dakika
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