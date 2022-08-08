Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu ilk maçında bugün ligin yeni takımlarından Ümraniyespor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Çekya temsilcisi Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin attığı gollerle 3-0 mağlup etmişti.
Fenerbahçe'de bireysel çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ile sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Nazım Sangare ve Joao Pedro karşılaşmada görev alamayacak.
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Henrique, Szalai, Ferdi, Willian Arao, Emre Mor, Zajc, Lincoln, Valencia, Rossi
Ümraniyespor: Serkan, Mert, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Geraldo, Avonou, Mrsic, Del Valle, Onur
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe sezonu Ümraniyespor karşısında açıyor! İşte muhtemel 11'ler... - Son Dakika