Fenerbahçe Shakhtar Donetsk öncesi antrenmanda! Taktik çalışmalar basına kapalıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında yarın TSİ 23.00'te Stamford Bridge'de Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hazırlığını Kingsmeadow Stadyumu'ndaki antrenmanla bitirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında yarın TSİ 23.00'te Stamford Bridge'de Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kingsmeadow Stadyumu'nda, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenmanının basına kapalı bölümünde ise yarın oynanacak maçın taktik çalışmaları üzerinde duruldu.
Kaynak: DHA
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