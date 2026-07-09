Fenerbahçe Shavon Shields\'i Kadrosuna Kattı

FENERBAHÇE Erkek Basketbol Takımı, Shavon Shields'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon öncesinde takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Trent Forrest'in ardından son olarak Olimpia Milano forması giyen Amerika asıllı Danimarkalı forvet Shavon Shields ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Anlaşmanın Kulübümüze ve Shavon Shields'e hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza Çubuklu formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.