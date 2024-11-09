Fenerbahçe Sivasspor'a Hazırlanıyor

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar maçının ilk 11'inde forma giyen oyuncular antrenmanda aktif dinlenmeye yönelik çalıştı.

Ülker Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.