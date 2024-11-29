Fenerbahçe, Slavia Prag'ı Yenerek Önemli Galibiyet Aldı

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UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ilk yarıda Slavia'nın daha iyi olduğunu ancak ikinci yarıdaki düzenlemelerle boşlukları bulduklarını söyledi.

Eden Arena'da oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, Sebastian Szymanski hakkında sorulan soruyu yanıtlayarak sözlerine başladı.

Takımla ilgili soru sorulmasını beklediğini söyleyen Portekizli teknik adam, "Takımım bugün harika bir performans sergiledi. Kendisi dün durumu şüpheli olan oyunculardan birisiydi. Kulübede hiç opsiyonum yoktu. Özellikle defans ve orta sahada opsiyonum yoktu. O da takım gibi her şeyini verdi. Takımım zor anlarda dengeyi korumayı başardı. İlk yarıda Slavia Prag daha iyi taraftı. Ancak ikinci yarıda bazı düzenlemeler yaptık, oyuncularımız da pozisyon üretecek boşlukları buldu. İkinci yarıdaki performansla bu önemli galibiyeti aldık. Şimdi 8 puandayız, 2 maçımızı evimizde oynayacağız. Evimizde kaderimizi belirleme fırsatı bulacağız." ifadelerini kullandı.

"Oyuncularımız baskıyı hissetti"

AZ Alkmaar deplasmanındaki oyunla bugün oynanan futbol arasındaki farkın kıyaslanamaz seviyede olduğunu vurgulayan Jose Mourinho, şöyle devam etti:

"Tamamen iki farklı maçtı. Aslında Alkmaar maçına rahat gitmiştik ama bugün oyuncularımız baskıyı hissetti. Oynadığımız ilk maçtan itibaren üst tura çıkabilecek durumdaydık sıralamada. Baskıyı hissettik, bugün en azından puan almamız gerektiğini biliyorduk. Oyuncularım da bunun bilinciyle maça çıktı. İyi odaklandılar maça. İlk yarıda rakibimize 2-3 pozisyon verdik. Rakibin yaptığı ortalarda iyi pozisyon almayı beceremedik. İkinci yarıda takım daha dengeli ve özgüvenliydi. Rakip adam adama oynuyordu ve böyle takımlar, zaman ilerledikçe gücünü kaybetmeye başlıyor. Bunun ardından da gol geldi. Golün gelmesini bekliyordum. İkinci yarıda iyi olan taraf bizdik. Bugün 5 oyuncumuz kart gördü. Kulübede elimde kimse yoktu ama oyuncularım bugün gerçekten çok cesurdu, galibiyeti hak ettiler."

Rakibin adam adama markaj yaptığını ve bu tip takımların maç boyunca aynı şekilde devam edemeyeceğini dile getiren Mourinho, "2 orta saha oyuncuları sarı kart görmüştü. Aslında biraz şanslılar çünkü bu oyunculardan birisi ikinci sarı kartını görmeliydi. Orta sahadaki isimler sarı kart görünce faul yapamaz duruma geliyorlar ve bire birlerdeki güçlerini kaybettiler. Sonrasında En-Nesyri oyuna girdi. Bugün kulübede 4 ofansif oyuncum vardı. Böyle durumlarda bir strateji bulmaya çalışıyorsunuz." açıklamasında bulundu.

"Samet ilk günden itibaren sıkı şekilde çalıştı"

Bu sezon Avrupa'da ilk maçına çıkan Samet Akaydin ve takımdaki forvet oyuncuları hakkında konuşan Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın hücumda çok önemli isimlere sahip olduğunun altını çizdi.

Dzeko, En-Nesyri ve Cenk Tosun'un çok önemli futbolcular olduğunu vurgulayan Jose Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hepsi çok iyi isimler. Cenk diğer oyunculara göre daha az süre alıyor ama daha az süre alması, iyi olmadığı anlamına gelmiyor. Gerçekten elimde çok iyi 3 forvet var. Dzeko ile En-Nesyri'yi de maç planına ve içinde bulunduğumuz duruma göre kullanmaya çalışıyorum. Goller atıyorlar ama gol dışında yaptıkları da harika. Samet bir profesyonelin olması gerektiği gibi yapıyor. Çok çalışarak para kazanılır. Bir futbolcu, hocası ona şans verdiğinde oynayarak para kazanır. Konuşarak, ağlayarak ya da menajerini gazetelere konuşturup sorun yaratarak para kazanılmaz. Samet ilk günden itibaren sıkı şekilde çalıştı, fırsatın gelmesini bekledi. 3 maçtır oynuyor ve üst seviyedeydi, onun adına gerçekten çok mutluyum. Birkaç haftadır Becao ve Çağlar'ın oynamayacağını biliyordum. Djiku ve Samet ile oynayacağımı da biliyordum. Bu önemli maç öncesinde onları birlikte oynatarak aralarında kolektif bir iş çıksın istedim. Onlar adına mutluyum."