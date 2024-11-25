Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü deplasmanda Slavia Prag ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda core çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Ardından sahada iki grup halinde pas çalışması yapan futbolcuların, idmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamladığı kaydedildi.
Bellona Kayserispor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de oynayan futbolcuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Slavia Prag Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?