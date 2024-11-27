Fenerbahçe, Slavia Prag Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Slavia Prag Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Slavia Prag Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slavia Prag maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman basına kapalı taktik çalışmaları içerdi. Sofyan Amrabat, mide enfeksiyonu nedeniyle antrenmanda yer almadı.

27.11.2024 12:56  Güncelleme: 13:05
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FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi 5'inci haftasında yarın Çekya ekibi Slavia Prag ile oynayacağı maçın son çalışmasını gerçekleştirdi.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışma hariç basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. İdmanın ilk 15 dakikası ısınma hareketleriyle başladı. Koşu ve istasyon çalışmasının ardından da futbolcular, grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Bu antrenmanla Slavia Prag maçının çalışmalarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bugün Prag'a uçacak.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Sofyan Amrabat mide enfeksiyonu geçirdiği için son antrenmanda yer almadı. 28 yaşındaki oyuncunun kadroda olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Ağrıları bulunan Mert Hakan Yandaş ise kafilede yer alacak.

Kaynak: DHA

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