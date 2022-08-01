Fenerbahçe'nin 4 Ağustos'ta Slovacko ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu karşılaşmasının maç kadrosu belli oldu.
Kadroda şu isimler yer aldı: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Luan Peres, Mauricio Lemos, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Deigo Ross, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi Samuel, Muhammed Gümüşkaya
Fenerbahçe'nin Slovacko maç kafilesinde Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Joao Pedro, İrfan Can Kahveci, Steven Caulker, Nazım Sangare Dimitris Pelkas, Max Meyer, Mbwana Samatta ve Tiagu Çukur yer almadı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Slovacko mücadelesine çok sayıda eksikle çıkacak - Son Dakika