Fenerbahçe, Slovacko karşısında Avrupa kupalarındaki 243. karşılaşmasına çıkacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Slovacko karşısında Avrupa kupalarındaki 243. karşılaşmasına çıkacak

03.08.2022 10:02
Fenerbahçe, Slovacko karşısında Avrupa kupalarındaki 243. karşılaşmasına çıkacak

Fenerbahçe, yarın akşam UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında Slovacko ile karşılaşacak. Avrupa kupalarındaki 243. karşılaşmasına çıkacak sarı lacivertliler, bu müsabakalarda 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 243. karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 242 müsabakada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 302 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 356 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE BAŞARILI GRAFİK DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 125. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 124 müsabakada 52 galibiyet, 30 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 167 gol gönderirken, kalesinde 160 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 70 maça çıktı.

Bu müsabakalarda 34 galibiyet, 20 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 95 gol atarken, kalesinde 69 gol gördü.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Slovacko karşısında Avrupa kupalarındaki 243. karşılaşmasına çıkacak - Son Dakika
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