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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hakem ve takım kadroları - Son Dakika
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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hakem ve takım kadroları

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son haftasında Fenerbahçe ile Slovakya'nın Spartak Trnava takımları arasında oynanacak karşılaşmanın hakemleri Aleksandar Stavrev, Dejan Kostadinov ve Goce Petreski (Kuzey Makedonya) olarak belirlendi. Fenerbahçe'nin kadrosunda İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic ve Dzeko yer alırken, Spartak Trnava'nın kadrosunda ise Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bernat, Bukata, Ofori, Azango ve Duris bulunuyor.

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hakem ve takım kadroları
14.12.2023 - 19:43,
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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son haftasında Fenerbahçe ile Slovakya'nın Spartak Trnava takımları arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Aleksandar Stavrev, Dejan Kostadinov, Goce Petreski (Kuzey Makedonya)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

Spartak Trnava: Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bernat, Bukata, Ofori, Azango, Duris

Kaynak: AA
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