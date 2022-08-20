Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

20.08.2022 20:34
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda, daha sonra çabukluk çalışmaları üzerinde duruldu. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Sarı-lacivertli oyuncular, idmanın son bölümünde taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Serdar Aziz bireysel çalışırken, Joshua King'in tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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