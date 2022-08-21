Sarı-lacivertlilerin transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular arasında en çok ses getiren isimlerden olan Pedro, son 2 antrenmanda da takımla çalıştı.

Kaynak: AA

Adana Demirspor, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Adana Demirspor - Son Dakika

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