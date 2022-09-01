Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Can Bartu Tesisleri 'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular; 2 grup halinde pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

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Kaynak: İHA

Kayserispor, Fenerbahçe, Eylül, Spor, Son Dakika

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