Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

01.09.2022 13:09
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular; 2 grup halinde pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

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Kaynak: İHA

Kayserispor, Fenerbahçe, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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