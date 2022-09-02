Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

02.09.2022 21:57
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın saat 21.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın saat 21.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda futbolcular; 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlayan sarı-lacivertliler tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Can Bartu Tesisleri, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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