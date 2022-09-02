Can Bartu Tesisleri 'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda futbolcular; 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlayan sarı-lacivertliler tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Can Bartu Tesisleri, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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