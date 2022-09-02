Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda sarı-lacivertli futbolcular, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sonlandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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