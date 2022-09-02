Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

02.09.2022 21:26
Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci yarın konuk edeceği Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci yarın konuk edeceği Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda sarı-lacivertli futbolcular, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sonlandı.


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Kaynak: DHA

Can Bartu Tesisleri, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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