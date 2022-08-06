Ali Koç ile yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, futbol operasyon direktörü Mario Branco ve futbol planlama yöneticisi Okan Özkan da antrenmanı izledi.

Sarı-lacivertli takımın antrenmanını Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti. Ali Koç, saha kenarında bir süre teknik direktör Jorge Jesus ile görüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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