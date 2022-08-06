Fenerbahçe, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

06.08.2022 20:09
Fenerbahçe, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında pazartesi günü Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında pazartesi günü Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Joao Pedro'nun tedavilerine devam edildi.

Bu arada antrenmanın bir bölümünü Başkan Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de izledi.

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Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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