Fenerbahçe, stoper Rodrigo Becao'yu Rodina Moskova'ya kiraladı

FENERBAHÇE, 30 yaşındaki Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova'ya kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda kadromuza katılan Rodrigo Becao, bir yıllığına Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova takımına kiralanmıştır" denildi.