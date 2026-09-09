Fenerbahçe, stoper Rodrigo Becao'yu Rodina Moskova'ya kiraladı
Fenerbahçe, 30 yaşındaki Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun bir yıllığına Rusya Premier Lig ekibi Rodina Moskova'ya kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun 2023-24 sezonunda kadroya katıldığı hatırlatılarak kiralık sözleşmenin bir yıl süreceği belirtildi.
FENERBAHÇE, 30 yaşındaki Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova'ya kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda kadromuza katılan Rodrigo Becao, bir yıllığına Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova takımına kiralanmıştır" denildi.
Kaynak: DHA
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